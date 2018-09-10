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ABD Mısır'a 65 milyon dolarlık karşılıksız yardım yaptı

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından Mısır'a 65 milyon dolarlık karşılıksız yardım yapılmasına ilişkin anlaşma Kahire'de imzalandı.

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Mısır Yatırım ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kaynağın Mısır'ın güneyinde yer alan 7 vilayette altyapı çalışmaları ve sağlık hizmetleri için kullanılacağı belirtildi.

Anlaşmayı Mısır Yatırım ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Sahar Nasr ile USAID'in Mısır Başkanı Sherry Carlin imzaladı.

Bakan Nasr, anlaşmayı Mısır ile ABD arasındaki "stratejik ortaklığın ve ekonomik dayanışmanın bir kanıtı" olarak niteledi.

Carlin ise USAID'in Mısır'da sağlık, eğitim ve istihdamı desteklemeye yönelik 30 milyar dolarlık bir hizmet paketine sahip olduğunu söyledi.

ABD tarafından sağlanan 65 milyon dolarlık karşılıksız yardımın, "Said" olarak isimlendirilen Mısır'ın güney vilayetleri Asyot, Suhac, Gına, Luksor, Asvan, Beni Suveyf ve Minye'de değerlendirileceği bildirildi.

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