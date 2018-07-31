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ABD'den Nikaragua yönetimine yaptırım

ABD, Nikaragua yetkililerinin vizelerini iptal edecek.

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ABD, Nikaragua'daki şiddet olayları nedeniyle hükümet yetkililerinin vizelerini iptal edeceğini açıkladı.
 
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddetten sorumlu tutulan Nikaragua yetkililerinin vizelerinin iptal edileceği belirtildi.
 
Açıklamada, vize uygulaması daha ağır yaptırımların başlangıcı olarak nitelendirilirken,"Yıllarca süren hileli seçimler ve rejimin Nikaragua yasalarını manipüle etmesinden sonra sokağa inen Nikaragualılar demokratik reform çağrısı yaptı. Gösterilerde, 350'den fazla kişi öldü, binlerce insan yaralandı. Birçoğu da darbe yapmak ve terörist olmakla suçlandı." ifadeleri kullanıldı.
 
Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
 
Ülkedeki protestolarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
 
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.​

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