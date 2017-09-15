Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Pakistan'da bir eve İHA saldırısı

Pakistan'ın federal yönetilen Aşiretler Bölgesi'ndeki (FATA) Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD'nin insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda üç militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bölge emniyet yetkilileri, Afganistan sınırında, Kurram Yönetim Birimi'nde, ABD ordusuna ait İHA'dan bir eve iki füze fırlatıldığını belirtti.
 
Yetkililer saldırıda, evdeki üç militanın öldürüldüğünü ifade etti.
 
ABD'nin, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği İHA saldırısında, Afgan Talibanı lideri  Molla Ahtar Mansur öldürülmüştü.
 
Pakistan, ABD'nin kendi topraklarında yaptığı İHA saldırılarının, egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini savunuyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK yanlıları İsrail ve Barzani bayrağına secde ettiler!

PKK yanlıları İsrail ve Barzani bayrağına secde ettiler!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA