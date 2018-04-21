ABD’den, peşmergeye destek

4 yıldan fazladır Bağdat ile yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı maaşlarını düzgün alamayan Peşmerge güçlerine ABD’den destek geldi. Peşmerge Bakanlığı kaynaklarına göre, bugün IKBY bankalarına ABD’nin peşmerge güçleri için tahsis ettiği 25 milyar Irak Dinarı (20 milyon 800 bin dolar) yatırıldı. Yatırılan paranın bu hafta içerisinde bakanlık mensuplarına dağıtılacağı öğrenildi.

ABD, IKBY’ye bağlı peşmerge güçleri için her ay 25 milyar Irak Dinarı (20 milyon 800 bin dolar) tahsis edecek. ABD ile IKBY arasında imzalanan askeri işbirliği uyarınca peşmerge güçlerinin maaşları ABD tarafından ödeniyor.