ABD’den PYD’ye gece sevkiyatı

Terör örgütü DEAŞ’la mücadeleyi gerekçe göstererek bölgenin bir başka terör örgütü PKK/PYD’ye yüzlerce tır askeri yardım gönderen ve Suriye’de stratejisini bu örgütün her alanda önünü açmak olarak belirleyen ABD’nin, önceki gün bu örgüte 70 tır daha askeri yardım gönderdiği ortaya çıktı. Haseke’den gelen bilgilere göre; 70 tır, Irak sınırındaki Simelka kapısından geçerek örgütün işgalindeki kente girdi. Ardından yardımlar Rakka’nın kuzeyindeki PKK/PYD unsurlarına sevk edildi. Yardımların, terör örgütünün petrol merkezi Deyr ez-Zor’u ele geçirmek için harekete geçmesinin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

GÜNDÜZ YAPILAMIYOR

Haseke’den gelen bilgilerde şu detaylar bulunuyor: 70 tırlık konvoyda, tırların açık kasalarına yüklü, brandalarla örtülmüş ancak kenarları ve arkalarından kısmen görülen 30 asker araç vardı. Ayrıca konvoyda akaryakıt tankerleri de görüldü. Anadolu Ajansı’nın, ABD’nin PKK/PYD’ye silah ve diğer askeri yardımlarını görüntüleyip haberleştirmeye başlamasından bir süre sonra yardımlar gece saatlerinde brandalı tırlarla yapılmaya başlamıştı. Diğer taraftan 13,17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül tarihlerinde gece saatlerinde brandalı toplam 330 tırla Irak’tan PKK/PYD kontrolündeki Haseke’ye gerçekleştirilen sevkiyatlar görüntülenmiş ancak ne tür yardımlar gönderildiği anlaşılamamıştı.

TOPLAM 1421 OLDU

Bundan önce 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80, 31 Temmuz’da 100 ve 7 Ağustosta 112 olmak üzere 1021 tır, PKK/PYD bölgesine teslim edilmişti. Böylelikle, 13,17 ve 21 Ağustos ile 3 Eylül’de gece yapılan sevkiyatlar da dahil; Haziran ayı itibarıyla PKK/PYD’ye ulaştırılan tır sayısı 1421 oldu.