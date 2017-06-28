ABD'den Rakka'da katliam: 173 sivil öldürüldü

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada koalisyon güçlerinin kara saldırılarının yoğunlaştığına ve bunun sonucu 100 bine yakın sivilin kapana kısıldığına dikkati çekti.

Rakka'daki sivillerin içinde bulunduğu durumdan derin endişe duyduğunu ifade eden Hüseyin, tüm tarafları Rakka'daki sivillerin hayatını riske atmamaya davet etti.

"Siviller hızlı bir askeri zafer uğruna feda edilmemelidir." diyen Hüseyin, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun 1 Haziran'dan bu yana Rakka'ya yönelik hava ve kara saldırılarında iyimser tahminle en az 173 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'ın elinden alınması için yürütülen operasyonlarda sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısında bulunmuştu.