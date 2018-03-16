ABD'den Rumlara doğalgaz desteği: Doğal kaynakların geliştirilmesi haklarını destekliyoruz

Mitcell, ABD hükümetinin 'Kıbrıs Cumhuriyeti´nin (Akdeniz'deki) Münhasır Ekonomik Bölgesinde bulunan doğal zenginlik dâhil kendi doğal kaynaklarını geliştirilmesi hakkını desteklediğini belirtti. Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinden sonra açıklamalar yapan ABD'li yetkili, "Anastasiades´e ABD ile 'Kıbrıs Cumhuriyeti' arasında sağlanan strateji işbirliği için memnuniyetimi ifade ettim" dedi. Wess Mitchell, ABD'nin, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasını istediğini ifade etti.

UZUN SÜREN DOSTLUK

"Anastasiades´e ayrıca, ABD hükümetinin Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki taraflı federal bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki desteğimizi de tekrarladım" diyen Mitchell, "'Kıbrıs Cumhuriyeti´ne karşı destekleyici bir politika yürütüyoruz ve uzun süren dostluk ilişkilerimize önem veriyoruz" diye konuştu.

ABD'li yetkili KKTC'de de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.