ABD'den Rus şirketlerine yaptırım tehdidi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayında gerçekleştirilen ABD Başkanlığı seçimlerine müdahale ettikleri ve Ukrayna'ya yönelik girişimleri gerekçe gösterilerek, yaptırım uygulanabilecek kuruluşların listesine yer verildi.

Listede isimleri açıklanan şirketlerin Rus ordusu ve istihbaratı için çalıştığı iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yaptırımların hemen uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

Öncelikle listedeki her kuruluşun diğerinden bağımsız incelemeye tabi tutulacağını aktaran yetkili, "Açıklanan isimlerin dünya genelinde yaptıkları para transferleri ve ticaretlerini inceleme altına alacağız, bu noktada ise müttefiklerimizle yakın ilişki içerisinde olacağız." ifadesini kullandı.

Açıklanan listedeki kuruluşlara uygulanacak muhtemel yaptırımların 28 Ocak 2018 itibarıyla başlayabileceğini bildiren yetkili, bu süreçte "müttefik ülkelerin listedeki kuruluşlara karşı önlemlerini alabileceğini" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından onaylanan listenin Kongreye gönderildiğini duyurdu.