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ABD'den Rus ve Çinli iki şirkete için yaptırım kararı aldı

ABD Hazine Bakanlığı, Çin merkezli Yanbian Silverstar Network Technology ve Rusya merkezli Volasys Silver Star adlı şirketlere, Pyongyang rejimiyle ilişkileri dolayısıyla yaptırım uygulanacağını bildirdi.

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ABD yönetimi, Kuzey Kore hükümeti tarafından kontrol edildikleri gerekçesiyle Çin ve Rusya’da faaliyet gösteren iki şirket ile Kuzey Koreli bir yöneticiyi yaptırım listesine aldı.
 
ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin merkezli Yanbian Silverstar Network Technology ve Rusya merkezli Volasys Silver Star adlı şirketlere, Pyongyang rejimiyle ilişkileri dolayısıyla yaptırım uygulanacağı bildirildi.
 
Ayrıca Yanbian Silverstar Network’un Kuzey Koreli Üst Yöneticisi (CEO) Jong Song Hwa’nın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
 
Açıklamada, China Silver Star olarak da bilinen Çinli şirketin, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösterdiği ve milyonlarca dolar kar ettiği bilgilerine de yer verildi.
 
China Silver Star’ın bir çalışanı tarafından Rusya’da kurulan Volasys Silver Star’a Çin’den transfer edilen Kuzey Koreli çalışanların bir yıldan kısa sürede yüz binlerce dolar kazandığı öne sürülen açıklamada, kağıt üzerinde bir Rus vatandaşı tarafından yönetilen şirketin, Pyongyang rejimiyle ilişkisine ilaveten Kuzey Kore vatandaşlarını çalıştırdığı için yaptırım listesine alındığı bildirildi.
 
Yaptırım listesine alınan gerçek ve tüzel kişilerin, ABD'deki mal varlıkları donduruluyor ve Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları yasaklanıyor. 

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