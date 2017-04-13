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ABD, Moskova'daki Afganistan görüşmelerine katılmayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

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ABD Dışişleri BakanlığıMoskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanılığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda Toner, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov'un, 14 Nisan'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Afganistan konulu görüşmelerde ABD'yi davet etmesine rağmen, Donald Trump hükümetinden kimsenin bu görüşmelerde yer almayacağını belirtti.

Toner, "Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Afganistan konulu görüşmelere biz katılmayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bu sadece Rusya'nın bölgedeki etkisini artırmaya yönelik bir toplantı ve çok yapıcı olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin Rusya hükümeti tarafından organize edildiğine dikkat çeken Toner şunları söyledi:

"Afganistan'da barışın sağlanması adına düzenlenen bölgesel çalışmalara aslında genel olarak destek veriyoruz. Afganistan konusunda Rusya ve bölgedeki diğer aktörlerle görüşme halindeyiz. Afganistan'da sorunun çözülmesi için Taliban ve Afgan hükümeti arasında barış görüşmelerinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Afganistan konusunda bölgedeki bütün ülkelerin ortak bir tutum takınması gerektiği uzun zamandan beri bizim konuya ilişkin tavrımızdır."

15 Şubat'ta Moskova'da düzenlenen Afganistan konulu diyalog toplantısına Rusya, Pakistan, Çin, İran, Hindistan ve Afganistan'dan yetkililer katılmıştı. 14 Nisan'da düzenlenmesi planlanan toplantıya ise 12 ülkeden temsilcilerin katılması öngörülüyor.

 

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