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ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar

ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusya'nın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi.

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ABD yönetimi, 2016 başkanlık seçimlerine siber saldırılarla müdahale ettiği gerekçesiyle Rusyanın 5 kurumu ile 19 vatandaşına yeni yaptırımlar getirdi

İngitere Başbakanı Theresa May dün yaptığı açıklamada Salisbury kentinde eski bir Rus casusunun sinir gazıyla zehirlenmesi üzerine Rusya'nın İngiltere'de görev yapan 23 diplomatını sınır dışı etme kararı almıştı.

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