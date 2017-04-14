Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD beşinci nesil uçaklarını Avrupa'ya gönderecek

ABD, Avrupa'ya eğitim amaçlı 6-10 adet F-35 savaş uçağı konuşlandırıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon) Rusya tehdidine karşı geçen yıl başlatılan "Avrupa Güvence İnisiyatifi" kapsamında, taktiksel eğitim amaçlı beşinci nesil F-35 savaş uçakları konuşlandırılacağı bildirildi.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, “Az sayıda F-35A Lightning II uçağı bu hafta sonu uzun zamandır planlanan eğitim için Avrupa’ya konuşlandırılacak.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, F-35'lerin, hem ABD hem de NATO üyesi ülkelerin uçakları ile entegrasyon ve ortak operasyon konusunda eğitim ve tatbikatlar yapacağı vurgulanarak, şu bilgiler aktarıldı:

“Söz konusu eğitim konuşlandırması, F-35 programının doğal ilerleyişi noktasında hava kuvvetlerine beşinci nesil avcı uçağının operasyonel kabiliyetlerini göstermek bakımından önemli bir kilometre taşıdır. Aynı zamanda 2020’nin başlarından itibaren F-35 uçağı alacak Avrupa’ya, daimi konuşlandırılacak F-35A uçakları için gerekli hazırlıklar konusunda yardımcı olunacak.”

ABD Hava Kuvvetlerinden Yüzbaşı Mark Graff, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu uçakların sayısının 6 ile 10 arasında değişebileceğini ve "Şimdilik" İngiltere’ye konuşlandırılmasının planlandığını söyledi.

Graff, eğitimlerin birkaç hafta süreceğini ve bu süreçte uçakların bölgede devam eden tatbikatların tamamına katılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

ABD F-35 uçaklarını A, B ve C serisi olarak üretiyor

Beşinci nesil çok fonksiyonlu savaş uçağının A serisi, kara üzerindeki pistlere iniş ve kalkış yapmaya uygun tasarımından dolayı hava kuvvetleri, B serisi, uçak gemileri gibi kısa pistlere inebilecek şekilde tasarlandığı için deniz piyadeleri ve donanma, C serisi ise deniz üzerindeki operasyonlarda yüksek saklanma kabiliyetine sahip bulunmasından dolayı deniz kuvvetlerinin bünyesinde kullanılacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 9 ülkenin ortak konsorsiyumu tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının, 2018 yılına kadar ilgili devletlere teslim edilmesi, Türkiye'nin verdiği 107 adet F-35 savaş uçağı siparişinden ilk ikisini 2017'de teslim alması bekleniyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakan Yıldırım: Tek adamın olduğu ülkelere bakın, seçim yok, halkın iradesi yok

Başbakan Yıldırım: Tek adamın olduğu ülkelere bakın, seçim yok, halkın iradesi yok

Hayvanların doğum anları

Hayvanların doğum anları

Lyon - Beşiktaş maçı öncesi taraftar sahaya indi

Lyon - Beşiktaş maçı öncesi taraftar sahaya indi

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

Adil Gür referandum anketini açıkladı! İşte son durum

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA