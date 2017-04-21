ABD'den Polonya'ya NATO desteği

Başkent Varşova'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakanı Beata Szydlo ile bir araya gelen ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Paul Ryan, ziyaretinin amacının NATO'da iki ülkenin "stratejik ortaklığından" duyulan memnuniyeti göstermek ve "NATO ittifakına olan sadakati" yeniden teyit etmek olduğunu belirtti.

Ryan, "NATO'da Polonya'ya destek sözü vermek üzere buradayız. Ayrıca, Rusya'nın saldırganlığı konusunda duyulan endişeyi paylaşıyoruz. Rusya'nın bu saldırganlığını sindirmek için bilhassa siz Polonyalılarla yan yana, omuz omuza duruyoruz." dedi.