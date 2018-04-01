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ABD'den sınır dışı edilen Rus diplomatlar Moskova'ya ulaştı

ABD'den sınır dışı edilen Rus diplomatları taşıyan ilk uçak Moskova'ya ulaştı. ABD, eski casus Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi sonrası 60 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

  • star.com.tr
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ABD'den sınır dışı edilen Rus diplomatları taşıyan ilk uçak, AFP'nin aktardığına göre, Moskova'ya ulaştı.

Eski casus Skripal'in İngiltere'de sinir gazı ile zehirlenmesi sonrası birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı. "İkinci Soğuk Savaş" döneminin başlangıcı kabul edilen olay sonrası İngiltere'ye destek veren ABD de 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.

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