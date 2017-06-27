ABD, teröristlere silah vermeye devam edeceğini açıkladı

Mattis, DEAŞ ile mücadelenin ardından YPG'ye verilen silahların geri alınacağına dair Türkiye'ye güvence verilmesine dair ise, bunun bir sonraki görevin nerede veya ne zaman olacağına bağlı olduğunu belirtti.

Mattis'in, silahların geri alınacağı konusunda temkinli konuştuğu gözlemlendi.

ABD Savunma Bakanı James Mattis, geçen hafta Savunma Bakanı Fikri Işık'a gönderdiği mektupta, ABD'nin YPG'ye verdiği malzemelerin listesinin her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşacağınu belirtmişti.

Bunun yanı sıra mektupta, DEAŞ mağlup edilince görsel olarak kayıt altına alınan silah ve teçhizatlar geri alınacağı kaydedilmişti.