ABD: Olumlu bir gelişme
ABD Dışişleri Sözcüsü tarafından Suriye'de ateşkes sağlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı
Suriye'de ateşkes sağlanmasını değerlendiren ABD Dışişleri Sözcüsü " Ateşkes sağlanması olumlu bir gelişme" dedi.
Suriye'de ateşkes sağlanmasını değerlendiren ABD Dışişleri Sözcüsü " Ateşkes sağlanması olumlu bir gelişme" dedi.
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