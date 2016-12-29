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ABD: Olumlu bir gelişme

ABD Dışişleri Sözcüsü tarafından Suriye'de ateşkes sağlanmasıyla ilgili açıklama yapıldı

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Suriye'de ateşkes sağlanmasını değerlendiren ABD Dışişleri Sözcüsü " Ateşkes sağlanması olumlu bir gelişme" dedi. 

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