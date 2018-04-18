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ABD'den Suriyeli insan kaçakçılığı örgütüne yaptırım

ABD yönetimi, Suriye’de insan kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütü ile liderine yönelik yaptırım kararı aldı.

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ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, Suriye vatandaşı Nasif Barakat ve Barakat Uluslararası Suç Örgütünü yaptırım listesine ekledi.

İnsan kaçakçılığı faaliyetlerini Humus kentindeki merkezinden yürüten örgütün, Suriye ve Lübnan vatandaşlarını birçok farklı rotayı kullanarak ABD’ye yasa dışı yollardan getirdiği belirtilen açıklamada, 2013'den bu yana yüzlerce insanın ülkeye güneybatı sınırından sokulduğu bilgisine yer verildi.

Yaptırım kararı çerçevesinde örgütün lideri Barakat'ın Amerikalılarla ilişki kurması yasaklandı ve varsa tüm mal varlıkları donduruldu.

 

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