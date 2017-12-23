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ABD’den Türk şirketine Kudüs teklifi

ABD’nin İsrail büyükelçiğini Tel Aviv’den Kudüs taşıma kararının açıklamasından 7 ay önce Kudüs’te elçilik binası yaptırmak için Türk inşaat şirketi ENKA’yla görüştüğü ortaya çıktı.

  • Kemal Gümüş
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ABD’nin teklifini değerlendiren firma yönetiminin Kudüs’ün statüsünün farklı olduğunu ve sorun yaşayabilecekleri gerekçesiyle bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Enka İnşaat konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınırken daha önce İstanbul’da İstinye’deki kale gibi ABD Konsolosluğu binasını yapan firma olduğu belirtildi. Enka İnşaat, bu gü- ne kadar ABD’nin Nepal, Cezayir, Kamerun, Gine, Mali, Sierra Leone, Bosna Hersek, Cibuti, Burundi ile Papua Yeni Gine’deki büyükelçilik binalarını inşa etti.

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