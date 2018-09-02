ABD'den Yemen açıklaması: Saygıyla karşılıyoruz

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre Sözcü Nauert, açıklamada, ABD'nin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun saldırıda "hatası olan kişileri sorumlu tutacağı" ve ölenlerin ailelerine tazminat ödeyeceği açıklamasını saygıyla karşıladığını belirtti.

Nauert açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bütün taraflara savaş kurallarına uymaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyoruz. Sivillerin ve sivil yaşam alanlarına zarar verilmesinin ve herhangi bir ihlalin ise soruşturulması çağrısını yapıyoruz. Yemen halkının daha da zarar görmemesi için tarafların siyasi çözümler araması gerekiyor. Birleşmiş Milletlerin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i destekliyoruz. Bütün taraflar yapıcı ve iyi niyetle güvenli, istikrarlı ve barış içerisinde bir Yemen için çabalamalıdır."

Yemen'de Ortak Olayları Değerlendirme Ekibi, koalisyon güçlerince Yemen'de otobüse düzenlenen saldırıda "hataların yaşandığını" kabul etmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 9 Ağustos'ta Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda 51 kişinin öldüğünü, 79 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ölenlerin 40'ının ve yaralıların 56'sının çocuk olduğu ifade edilmişti.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, dün yaptığı yazılı açıklamada, Sada'da düzenlenen saldırının sorumluluğunun Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait olduğunu ileri sürmüştü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki de Sada ilinin hedef alınmasının meşru bir askeri eylem olduğunu savunmuştu. Maliki, Suudi Arabistan'ın Cazan kentinde sivillere yönelik düzenlenen, ölü ve yaralıların olduğu saldırıya işaret ederek eylemde bu saldırıyı planlayan ve uygulayan unsurların hedef alındığını kaydetmişti.