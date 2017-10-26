ABD’den Yemen’de DEAŞ’a hava saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı CENTCOM masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada ABD uçaklarının bugün DEAŞ’ın Yemen’deki hedeflerine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Pahon şu ifadelere yer verdi:

“ABD’nin Yemen’in yönetim boşluğu olan bölgelerinde DEAŞ karşıtı terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Bugün Yemen’in Beyda ilinde iki hava saldırısında 9 DEAŞ teröristi öldürüldü.”

Pahon son on gün içerisinde Yemen’de 60 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydederken, söz konusu saldırıların örgütün saldırı planlama, serbest dolaşım ve sığınma alanlarını bertaraf etmeyi amaçladığını söyledi.