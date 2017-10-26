ABD’den Yemen’de DEAŞ’a hava saldırısı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Yemen’in Beyda ilinde gerçekleştirdiği hava saldırısında dokuz DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
- AA
ABD Savunma Bakanlığı CENTCOM masası sözcülerinden Eric Pahon, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada ABD uçaklarının bugün DEAŞ’ın Yemen’deki hedeflerine iki hava saldırısı düzenlediğini belirtti.
Pahon şu ifadelere yer verdi:
“ABD’nin Yemen’in yönetim boşluğu olan bölgelerinde DEAŞ karşıtı terörle mücadele operasyonları devam ediyor. Bugün Yemen’in Beyda ilinde iki hava saldırısında 9 DEAŞ teröristi öldürüldü.”
Pahon son on gün içerisinde Yemen’de 60 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydederken, söz konusu saldırıların örgütün saldırı planlama, serbest dolaşım ve sığınma alanlarını bertaraf etmeyi amaçladığını söyledi.
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