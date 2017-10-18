ABD, YPG'li teröristlere maaş ödemeye başladı
ABD, Rakka'da DEAŞ'lı teröristlerle YPG arasında devir teslim gerçekleştirdi. Ardından PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlere asayiş eğitimiyle birlikte her bir teröriste aylık 150 dolar maaş ödemeye başladı.
ABD'nin YPG'ye, asayiş eğitimi verdiği Ayn İsa'da bulunan kampı görüntüledi.
ABD'den YPG'li teröristlere asayiş eğitimi
ABD EĞİTİP DONATIYOR
Rakka'da DAEŞ'lı teröristlerle yapılan anlaşma sonrası şehrin boşalmasıyla, kentte asayişi sağlamakla görevli olacağı belirtilen terör örgütü YPG, ABD tarafından eğitip donatılıyor.
AYLIK 150 AMERİKAN DOLARI MAAŞ
Silahları ve araçları da koalisyon güçleri tarafından karşılanan asayiş birliğinin her üyesine aylık 150 dolar maaş ödeniyor.
Kaynak: Sputnik
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