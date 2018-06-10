ABD’den YPG/PKK’ya 250 TIR'lık sus payı

Ankara ile Washington arasında Suriye’nin Münbiç kentinin terörden temizlenmesine yönelik mutabakata varılmasının ardından Amerikan korumasını kaybettiğini düşünen proje terör örgütü PYD/PKK’ya Pentagon’dan yeni silah takviyesi geldi. Washington’ın, DEAŞ’a karşı Suriye’de başlatılan son operasyona destek kapsamında, Deyr ez-Zor’daki PYD’li teröristlere 250 tırlık ağır silah ve zırhlı araç gönderdiği öğrenildi. Fırat’ın doğusundaki yoğun silahlanmaya karşı çıkan Rusya Savunma Bakanlığı Pentagon’a “Neden DEAŞ sadece size direniyor?” diye sordu.

Sputnik’e bilgi veren PYD/PKK’nın paravanı SDG’li yetkililer, Pentagon’un örgüte 250 tırla zırhlı Hummer araçları ve aralarında top bataryalarının da bulunduğu ağır silahlar gönderdiğini söyledi.

YENİ AMERİKAN ÜSLERİ

Silahların DEAŞ operasyonu kapsamında Deyr ez-Zor’da savaşan PYD’lilere verildiğini aktaran yetkililer, “Son 4 gündür sürekli silah geliyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından karayoluyla Semelka Sınır Kapısı’ndan sokuldu. Oradan da TIR’larla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı” dedi. ABD’nin bölgedeki varlığını artırdığını kaydeden yetkililer, Deyr ez-Zor’da halihazırda sadece Pentagon’a ait 3 askeri üs bulunduğunu ifade etti. Bölgeye son sevkiyat ile birlikte toplamda terör örgütüne 4 bin 800 tır silah teslim edilirken, Deyr ez-Zor’un batısında operasyonlarını sürdüren Rusya’dan Pentagon’a tepki gecikmedi.

‘HARİTAYA BAK MATTİS’

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD’li mevkidaşı Jim Mattis’e “Neden DEAŞ sadece sizin kontrolünüzdeki topraklarda direniyor?” sorusunu yöneltti. Mattis’in “SDG, Suriye’de DEAŞ’ı yenebilecek tek güçtü” açıklamasının skandal olduğunun altını çizen Konaşenkov, “ABD Savunma Bakanı’na Suriye’deki durumu gösteren haritayı incelemesini tavsiye ediyoruz. DEAŞ’ın Suriye’deki yayılışının sizin ‘suç niteliğindeki’ ihmaliniz sayesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Teröristler Tel Rıfat’ta köy yaktı

Suriye’de PYD/PKK işgalindeki Tel Rıfat’ta sıkışan teröristler, yerel halka zulüm uygulamalarını sürdürüyor. AA’ya bilgi veren yerel kaynakların bildirdiğine göre, PYD’li teröristler, bölgedeki Minag ve Ayn Dakne köylerinde bulunan bazı sivillere ait evleri yağmaladı. Buğday tarlalarını ateşe vererek köyleri yakan PYD’li teröristlere Zenra’dan gelen rejim milisleri de iştirak etti. Bölgeden yükselen dumanlar olayı doğrularken, Tel Rıfat Askeri Meclis Başkanı Beşir Allito, “Anlaşmaya varılırsa, PYD çekilecek. Dolayısıyla evlerine dönecek insanlara daha fazla zarar vermek istiyorlar” dedi.

Deyr ez-Zor’da Arap sivillere YPG işkencesi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği bölgelerde hak ihlallerine devam ediyor. AA’nın Deyr ez-Zor’daki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, YPG kentin doğusunda terör örgütü DEAŞ’a destek verdiklerini ileri sürerek tutukladığı Arap sivillerden ikisini işkence yaprak öldürdü. Örgüt, işkenceyle katlettiği Suriyeli 35 yaşındaki mühendis Fahd ve 50 yaşında eczacı Salih’in cenazelerini ailelerine hastalıktan öldüklerini öne sürerek teslim etti.