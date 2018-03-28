ABD’den YPG’ye siyasi makyaj

Suriye’nin geleceğine ilişkin planları görüşmek üzere Rusya ile masaya oturmaya hazırlanan Trump yönetimi, terör örgütü YPG/PKK’yı meşru bir aktör haline getirmek için harekete geçti. Teröristlerin işgali altındaki Rakka’da, Pentagon’un arabuluculuğuyla, bir araya gelen 800 YPG destekçisi delege, Arapların da içerisinde gösterildiği Suriye’nin Geleceği Partisi adlı bir siyasi oluşum kurdu. Yerel kaynaklar, ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin son haftalardaki ziyaretlerinin YPG’yi meşrulaştıran parti için gerçekleştirilen temaslar olduğu bilgisini verdi.

FEDERALİZM YOK BELEDİYECİLİK VAR

Terör örgütü PYD/PKK’dan temsilciler Rakka’da gerçekleştirilen kuruluş kongresine kimliklerini gizleyerek katıldı. İlk oturumda kabul edilen partinin tüzük ve programında ‘federalizm’ ilkesinin yer alamaması dikkat çekerken, teröristlerin Suriye’nin bölünmesi projesi ‘yerel yönetimlerin güçlendirilmesi’ şeklinde formüle edildi. Yapılan konuşmalarda birleşik ama merkeziyetçi olmayan Suriye vurgusu yapılırken, slogan olarak da ‘Çok renkli, adem-i merkeziyetçi’ belirlendi. Dış müdahaleye karşı olduğunu beyan eden partinin programında özellikle İran’ın Suriye’nin iç işlerine müdahalesine dikkat çekti. Örgütün programındaki değişiklik YPG’nin federasyon talebini geçici olarak geri çektiği ve Esad rejimi ile müzakere masasına oturma hazırlığı yaptığı şeklinde yorumlandı.

EŞ BAŞKANLAR PYD VE BAAS’TAN

Programın kabulünün ardından düzenlenen eş başkanlık seçiminde iç savaştan önce iktidardaki Baas Partisi’nin Münbiç teşkilatı üyelerinden İbrahim Katfan ve 2016’dan beri terör örgütü PYD’nin sözde Cezire kantonun ekonomi komisyonu başkanı Hefrin Halaf liderliğe getirildi. Suriye’nin Geleceği’nin 81 sandalyeden oluşan yürütme kurulunda ise örgütün halen ya da bir dönem işgal ettiği Deyr ez-Zor, Rakka, Ayn El Arap, Tel Abyad, Münbiç, Afrin ve Şehba’nın yanı sıra varlık göstermediği İdlib ve Halep’ten de üyeler yer aldı. Örgütün çıkmak zorunda kaldığı Afrin’den de kongreye temsilci gönderilmesi dikkat çekti.