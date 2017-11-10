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ABD'den Yunanistan'a cezaevi izni tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Amerikan ve Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütünün hapisteki üyesi Dimitris Kufodinas'a verilen 48 saatlik izin nedeniyle Yunanistan'ı kınadı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında, Kufodinas'a izin verilmesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Yunanistan hüküm giymiş 17 Kasım örgütünden bir teröristi serbest bıraktı. Söz konusu hükümlü terörist Dimitris Kufodinas'ın bir Yunan hapishanesinden iki günlük geçici izinle serbest bırakılmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kufodinas'ın, dönemin ABD Savunma Ataşesi William Nordeen ve Hava Astsubayı Ronald Stewart'ın yanı sıra birçok önemli ismin katili olarak hüküm giydiğini hatırlatan Nauert, ABD'nin Atina Büyükelçiliğinin Washington'un kaygılarını Yunan makamlarına ilettiği bilgisini paylaştı.

Sözcü Nauert, "Geçmişte geçici hapis izni verilen bazı 17 Kasım grubu üyeleri ortadan kayboldu. Bu yüzden bu konuda kaygılarımız var." diye konuştu.

17 Kasım terör örgütü 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

2002'de yakalandıktan sonra terör suçlarından 11 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Dimitris Kufodinas'ın 48 saatliğine serbest bırakılması Türk Dışişleri Bakanlığınca da kınanmıştı.

 

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