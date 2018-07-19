Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD'nin Avrupa otomobillerine ilave gümrük vergileri uygulamasının "felaket" olacağını belirterek, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmström, düşünce kuruluşu German Marshall Fund'ın Brüksel'de düzenlediği "Çalkantılı Dönemlerde Transatlantik İlişkiler" başlıklı panelde konuştu.

Günümüzde dünyanın değiştiğini ve yeni güçlerin ortaya çıktığını anlatan Malmström, küresel liberal düzenin mevcut şekilde devamı için AB ve ABD'nin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Malmström, "AB ve ABD arasında her yıl 1 trilyon dolarlık mal ve hizmet ticareti yapılıyor. AB, ABD'deki en büyük yabancı yatırımcı durumunda bulunuyor. ABD'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 72'sini AB sağlıyor." diye konuştu.

AB ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin transatlantik ekonomiye destek verdiğini vurgulayan Malmström, bunun 15 milyon kişiye iş imkanı sağladığını ifade etti.

"Ticari çatışmaların etkilerini vatandaşlar yaşar"

Malmström, AB ve ABD arasındaki küresel ticaret akışının yerel ekonomileri de etkilediğine dikkati çekerek, "Son dönemde ticaret savaşları konuşuluyor. Sonunda ticareti ülkeler değil şirketler ve insanlar yapar. Ticari çatışmaların etkilerini vatandaşlar yaşar. Ticaret dengesi, banka hesap bakiye dengesi değildir. Ticaret bir kazan-kazan durumudur." değerlendirmelerinde bulundu.

ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergileri uygulamasının, Çin'e karşı attığı tek taraflı adımların ve müttefik ülkelere karşı agresif tutumunun küresel düzene zarar verdiğini belirten Malmström, "Bunu tırmandırmak istemiyoruz ama karşılık vermeliyiz. Bizim eylemlerimiz mantıklı, ölçülü ve kurallara uyun." dedi.

"Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

Malmström, ABD'nin kürsel ticaret sitemiyle oynamasının dengesiz bir ortama neden olduğunu belirterek, "AB ve ABD arasındaki yaşanan bu durumu en yakın sürede çözmemiz gerekiyor. Ticaret savaşlarının kazananı olmaz." diye konuştu.

ABD'nin Avrupa araçlarına ilave gümrük vergilerini uygulamasının "felaket" olacağını söyleyen Malmström, "ABD'nin araçlara ilave gümrük vergisine yönelik bir karar alması çok talihsiz olur. Böyle bir duruma karşı üye ülkelerle birlikte yeniden dengeleme tedbirleri listesi hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Malmström, ABD'nin çelik ve alüminyuma uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerine karşı AB'nin 6,4 milyar avroluk bir misilleme yaptığını, AB otomotiv sektörünün her yıl 50 milyar avro değerinde ticaret gerçekleştirdiğini anımsattı.

ABD ziyareti

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le birlikte 25 Temmuz'da Washington'a giderek temaslarda bulunacaklarını anlatan Malmström, mevcut durumun kötüye gitmemesi için çözüm bulmaya odaklanacaklarını, ticaret ve yatırımlarda yeni fırsatlar ortaya koymaya çalışacaklarını dile getirdi.

DTÖ reformu

Malmström, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının reform edilerek güçlendirilmesi, uzlaşmazlık giderme mekanizmasının, kuralların ve organizasyon yapısının günümüz şartlarına uygun bir biçimde geliştirilmesi gerektiğini anlattı.

DTÖ'de yapılan müzakerelerde esneklik olmadığını söyleyen Malmström, oy birliğiyle karar alınma mekanizmasında da aksaklıklar olduğunu ifade etti.

Malmström, çelikte küresel aşırı kapasite sorunu, devlet kontrolündeki şirketler ve firmaların teknoloji transferine zorlanması gibi konularda Çin'e baskı yapılması gerektiğini söyledi.