AB'den ABD'ye 'vergi muafiyeti' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulanması kararını imzalamasının ardından AB, Japonya ve ABD'nin ticaret temsilcileri Brüksel'de bir araya geldi.

Toplantı bitiminde sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Malmström, "ABD tarafıyla açık bir biçimde beklemede olan önemli konulardan çelik ve alüminyumla ilgili gümrük vergilerini görüştüm. ABD'nin yakın güvenlik ve ticaret ortağı olan Avrupa Birliği'nin, bu açıklanan tedbirlerden muaf tutulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Malmström, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulacak ülkeler konusunda izleyeceği sürecin kesinleşmediğini anımsatarak müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini kaydetti.

Toplantıda AB'yi Malmström, Japonya'yı Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Hiroshige Seko, ABD'yi de Trump tarafından gümrük vergileriyle ilgili müzakereleri yürütmek için görevlendirilen Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer temsil etti.

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini açıklayan ABD Başkanı Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını bildirmişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu.

AB, ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı ürün listesi hazırlığına başlamıştı. Bu listede fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün, puro gibi ürünlerin yer alması bekleniyor.