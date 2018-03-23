AB Konseyi Başkanı Tusk: AB, ABD'nin gümrük vergilerinden kalıcı bir şekilde muaf tutulma çağrısında bulunuyor

Donald Tusk, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mesajında, "AB, ABD'nin gümrük vergilerinden kalıcı bir şekilde muaf tutulma çağrısında bulunuyor." değerlendirmesinde bulunan Tusk, güçlü Atlantik ötesi ilişkilerin ABD'nin güvenliği ve refahı için önemli olduğunu anımsatarak, ticaretle ilgili ortak kaygıların diyalogla çözümlenmesi gerektiğini belirtti.

Liderlerden sonuç bildirgesi

AB Konseyi'nin yayınladığı zirve sonuç bildirgesinde, "AB Konseyi, ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergileri uygulama kararından üzüntü duyuyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle aldığı önlemleri haklı gösteremeyeceği kaydedilen bildirgede, sektörde sorunun aşırı kapasiteden kaynaklandığı ve bununla mücadele için işbirliği yapılması gerektiği vurgulandı.

AB'den çelik ve alüminyum sevkiyatlarının ABD önlemlerinden "geçici olarak" muaf tutulduğu anımsatılan bildirgede, "Muafiyetin kalıcı hale getirilmesini gerekiyor." ifadesine yer verildi.

Bildirgede, ABD önlemlerine uygun ve orantılı bir şekilde karşılık verilmesini sağlamak için AB Komisyonu tarafından atılan adımların güçlü bir şekilde desteklendiği vurgulandı.

Süreç

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle söz konusu gümrük vergilerinden muaf tutulacağı bildirilmişti.

Trump ayrıca, ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ı çelik ve alüminyuma yönelik ilave gümrük vergilerine yönelik alternatif arayan ülkelerle müzakere etmek için görevlendirmişti.

Gelen talepler üzerine AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye de muafiyet tanınmasına karar verilmişti.

Trump'ın konuyla ilgili, gümrük vergilerinden AB ülkelerine sağlanan muafiyetin 1 Mayıs tarihinde son bulacağını bildirilmişti.

AB, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden muaf tutulmaması halinde ABD'nin birçok ürününe misilleme yapılacağını açıklamıştı.