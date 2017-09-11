Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den Arakan mesajı: Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, 'Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum.' açıklamasında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, "Arakan ve Bangladeş sınırındaki dramatik gelişmeleri yakından takip ediyorum." ifadesini kullandı.

Mogherini, AB'nin Myanmar hükümetinin yetkilileriyle irtibatta olduğunu, geçen cumadan beri Arakan'daki gelişmelere ilişkin endişelerini Myanmarlı yetkililere aktardığını bildirdi.

Önceliğin, bölgeye acil insani yardım ulaştırılması olduğunu kaydeden Mogherini, "Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan öncülüğünde hazırlanan Arakan Danışma Komisyonunun tavsiyelerine uyarak sorunu temelinden çözmek gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Mogherini, bu hafta konuya ilişkin somut adımlar atılacağına dair kendisine bilgi verildiğini, Myanmar hükümetinin yanı sıra Bangladeşli yetkililerle de yakın temasta olduğunu ve AB'nin bölgeye insanı yardımı artıracağını belirtti.

AB, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve özellikle sivillere şiddet uygulamama çağrısında" bulunmuş ancak Arakanlı Müslümanların yaşadığı zulüm ve baskıyı sert bir dille kınamaktan kaçınmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

Darbe üssünde o gece: Mustafa Mete Kaygusuz

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

Aşiret düğününde geline 15 kilo altın takıldı

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

ABD Irma kasırgasıyla boğuşuyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA