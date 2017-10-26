AB'den Birleşik Krallık'a vergi incelemesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birleşik Krallık'ın çok uluslu firmalara yönelik vergi uygulamaları hakkında inceleme başlattı.

AB Komisyonu, Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren çok uluslu firmalara yönelik vergilendirme sistemi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu vergi sisteminde çok uluslu şirketlerin bazı işlemlerinin vergiden muaf tutulmasının AB kamu destekleme kurallarıyla uyumlu olup olmadığının inceleneceği belirtildi.

Birleşik Krallık'ta 2013 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketler, vergilendirilebilir gelirlerinin bir bölümünü sınır ötesindeki iştiraklerine gönderebiliyor.

İnceleme sonucunda bu uygulamanın yasa dışı olduğuna karar verilmesi halinde AB kuralları gereği, vergilendirme sisteminden fayda sağlamış olan şirketlere geriye dönük olarak borç çıkartılıyor.

Üye ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

AB Komisyonu, Apple’ın, İrlanda’da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 13 milyar avro vergi ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı.

Komisyon, Amazon'dan geriye dönük 250 milyon avroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a ödemesini de talep etmişti.