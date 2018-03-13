AB Komisyonu Başkanı Juncker: (Brexit sürecine ilişkin) Söylemleri, sözleşmelere dönüştürme zamanı geldi

Juncker, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu konuşmasında, "İngiltere ile ilişkimizin geleceği hakkında bir uzlaşıya varmamız gerekiyorsa, İngiltere'nin daha net olmasına ihtiyacımız olduğu açık." ifadelerini kullandı.

Brexit sürecinde geri sayımın başladığını vurgulayan Juncker, "Söylemleri, sözleşmelere dönüştürme zamanı geldi." diye konuştu.

Juncker, İngiltere'den AB'den ayrılık sürecinde özellikle İrlanda sınırı konusunda "üst düzey çaba" beklediklerini de sözlerine ekledi.

Brüksel'in, Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'yı Gümrük Birliği dahil olmak üzere AB mevzuatına tabi tutmak istemesi önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. AB, Kuzey İrlanda'ya yönelik bu yaklaşımıyla Londra'yı sıkıştırmak, müzakerelerde kendi elini kuvvetlendirmek ve süreci hızlandırmak istiyor.

- Brexit süreci

İngiltere, 2016 yılının haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

2017 yılının haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

Taraflar arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı müzakerelerin ikinci safhasına gelecek hafta geçilmesi bekleniyor.