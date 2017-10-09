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AB Konseyi, "zorunlu" enerji yardımı düzenlemesini onayladı

AB Konseyi, doğal gaz krizi yaşayan ülkelere 'zorunlu' olarak yardım edilmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye ülkelerin doğal gaz krizi yaşamaları durumunda birbirlerine "zorunlu" olarak yardım etmelerini sağlayacak düzenlemeye onay verildiğini açıkladı.
 
Yeni düzenleme ile ülke grupları, doğal gaz arz güvenliği risklerine göre belirlenecek ve bunların aralarında bölgesel iş birliği artırılacak.
 
Acil durum planları hazırlanacak
Grup ülkeler, ortaklaşa önleyici eylem planları ve acil durum planları hazırlamak zorunda olacak.
 
Ciddi kriz senaryolarında "dayanışma mekanizması" yürürlüğe girecek ve zorunlu olarak ülkeler birbirlerine yardım edecek.
 
Ayrıca AB Komisyonu, üye ülkelerin doğal gaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak. Böylece doğal gaz tedarik sözleşmelerindeki denetim artacak.

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