Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AB'den İdlib için uyarı: İnsani faciaya yol açar

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Suriye rejiminin olası İdlib'e yönelik saldırısıyla ilgili, 'Bu yeni bir insani faciaya yol açar' ifadelerini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İdlib'e olası bir askeri saldırının milyonlarca sivilin hayatını riske atarak, yeni bir insani faciaya yol açacağı uyarısında bulundu.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile telefonda görüştükten sonra yazılı açıklama yapan Mogherini, Suriye'de savaşın milyonlarca insan için büyük acılara neden olduğunu anımsattı.
 
Mogherini, "Bu günlerde İdlib'te gerginliğin yeniden artma riskiyle karşı karşıyayız. Buna engel olunması gerekiyor. Yoksa saldırı kararı alanlar ya da buna izin verenler tarih ve halk nezdinde sorumlu tutulur" ifadesini kullandı.
"İnsani faciaya yol açar"
 
İdlib'te olası bir askeri saldırının üç milyondan fazla sivilin hayatını tehlikeye atacağına dikkati çeken Mogherini, "Bu yeni bir insani faciaya yol açar" değerlendirmesine yer verdi.
 
Mogherini, İdlib'te olası bir askeri operasyonunun halihazırda hassas bir bölgede gerginliği daha da tırmandıracağını ifade etti.
 
AB'nin Suriye'de BM öncülüğünde siyasi bir çözümü desteklemeye devam ettiğini kaydeden Mogherini, Astana garantörlerine sivilleri koruma konusunu öncelikli olarak ele almaları için çağrıda bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

5 ülkeden tarihi Hazar Denizi hamlesi! İmzalar atıldı

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

İşte Süper Lig’in en değerli futbolcuları

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

Çorum'da bulundu! Dünyada bir benzeri daha yok

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA