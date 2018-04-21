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AB'den İsrail'e Filistin tepkisi

Avrupa Birliği (AB), dün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülmesine tepki gösterdi.

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AB Dışilişkiler Servisi sözcülüğünden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğun İsrail askerleri tarafından vurulmasından dolayı üzüntü duyulduğu belirtildi.
 
Açıklamada, İsrail askerlerine silahsız göstericilere ölümcül güç kullanmama çağrısında bulunuldu.
 
Gazze sınırında dün de devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 15 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed İbrahim Eyüb'ün de aralarında bulunduğu 4 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit olmuştu.
 
Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu, 4 bine yakın Filistinli yaralandı.

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