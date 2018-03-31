AB'den İsrail'e Gazze tepkisi: Toplanma ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gerçek mermiyle Filistinli göstericilere müdahale etmesine yönelik bağımsız ve şeffaf bir soruşturma başlatılması gerektiğini belirtti.

İsrailli güvenlik güçlerinin, her zaman orantılı güç kullanmak zorunda olduğunu vurgulayan Mogherini, "Toplanma ve ifade özgürlüğü temel insan haklarındandır ve bunlara saygı gösterilmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Mogherini, sivillerin hayatını tehlikeye sokacak eylemlerden kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak AB'nin hayatını kaybeden göstericilerden dolayı üzüntü duyduğunu bildirdi.

Öte yandan Mogherini, Gazze'deki tüm sınır kapılarının da en kısa sürede açılması çağrısını yineledi.

- Gerçek mermiyle müdahale

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine dün İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık bin 400 Filistinli yaralanmıştı.

Bunun ardından Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle büyük önem kazandı.

"Toprak Günü" olarak anılan olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.