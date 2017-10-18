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AB'den İsrail'in yeni yerleşim yeri kararına tepki

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa etme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek yetkililerin kararı gözden geçirmesini talep etti.

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa etme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek yetkililerin kararı gözden geçirmesini talep etti.
 
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin İsrailli yetkililerden konuya açıklık getirmesini istediği vurgulandı.
 
Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da ve 15 yıl sonra ilk kez El-Halil'de binlerce yerleşim yeri için onay vermesinin, ileride kurulması planlanan Filistin Devleti'nin varlığını tehlikeye attığı belirtildi.
 
AB'nin İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu kaydedilen açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır ve iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, AB'nin İsrail'den kararını gözden geçirmesini istediği belirtilerek iki devletli çözüm için görüşmelerin tekrar başlatılmasını desteklediği bildirildi.

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