Avrupa Birliği Komisyonu, kondansatör üreten Japon firmalara kartel oluşturdukları gerekçesiyle 253 milyon avro para cezası kesti

AB Komisyonu, anlaşarak fiyat belirledikleri ve kartel oluşturdukları gerekçesiyle 8 kondansatör üreticisi Japon firmaya yönelik para cezası kararı alındığını açıkladı.

Yapılan incelemede, 1998-2012'de Elna, Hitachi Chemical, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Sanyo ve Rubycon'un ticari hassas verileri paylaştıklarının belirlendiğine dikkat çekilen açıklamada, kartele katılan firmalara toplam 253 milyon avro para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, kartelin ortaya çıkartılmasında iş birliği yapan Sanyo'nun cezadan muaf tutulması kararı alındığı ifade edildi.

AB'de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede kartel gibi rekabete veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse, buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

Kondansatör yapısal olarak, iki iletken levha arasına yerleştirilen bir yalıtkan maddeden oluşuyor. Devrede elektrik akımını depolamak için kullanılan kondansatör, "kapasite, kapasitör, sığaç" gidi çeşitli isimlerle de anılıyor. Kondansatör, elektrik ve elektronik ürünlerde kullanılıyor.

Muhabir : Ata Ufuk ŞekerYayınlayan : Cevat Kışlalı