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AB'den Kardak gezisiyle ilgili açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Kardak Kayalıklarına gitmesine ilişkin, iyi komşuluk ilişkilerinin AB'ye katılım için önemli bir kriter olduğunu söyledi.

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AB Komisyonunun günlük basın toplantısında bir soru üzerine Akar ve kuvvet komutanlarının Ege Denizi'ndeki Kardak Kayalıklarına gidişi gündeme geldi.

Sözcülerden Maja Kocijancic, geçmişte Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin itidalli olmaları yönünde açıklama yaptıklarını hatırlatarak, bu değerlendirmelerin hala geçerli olduğunu söyledi.

Yunan olan Başsözcü Schinas, ekleme yapmak istediğini belirterek, "Azami iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak katılım öncesi ortaklarımız için belirlediğimiz önemli bir kriter." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, dün kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuş, ardından Deniz Kuvvetleri

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