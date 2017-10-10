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AB'den Katalan lidere çağrı: Anayasal düzene saygı gösterin

AB Konseyi Başkanı Tusk, 'Sizden, anayasal düzene saygı göstermenizi ve diyaloğu imkansız hale getirecek bir kararı ilan etmemenizi istiyorum.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Katalan liderden bağımsızlık ilan etmemesini istedi.

Tusk, AB Bölgeler ve Kentler Haftası kapsamında Brüksel'de düzenlenen bir etkinlikte, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi yönetimindeki bağımzlık tartışmalarına ilişkin değerlendimelerde bulundu.

Katalonya özerk yönetim hükümetinin başkanı Carles Puigdemont'a hitaben konuşan Tusk, olası bağımsızlık ilanına bir kaç saat kala yaptğı çağrısında, "Sizden, anayasal düzene saygı göstermenizi ve diyaloğu imkansız hale getirecek bir kararı ilan etmemenizi istiyorum." dedi.

Tusk, ayrıca çeşitliliğin bir çatışmaya yol açmaması gerektiğini belirterek, böyle bir durumun hem Katalanlar, hem İspanya hem de tüm Avrupa için kötü olacağını söyledi.

Avrupa'nın kendini bölen değil birleştiren unsuları araması gerektiğini vurgulayan Tusk, "Kıtamızın geleceğini belirleyecek olan da budur." diye konuştu.

Puigdemont'un, 1 Ekim'de yapılan yasadışı referandumun ardından bugün bağımsızlık ilan etmesi bekleniyor.

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