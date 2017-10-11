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AB'den Katalonya açıklaması: Anayasal düzene saygı gösterilmeli

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis, 'Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor.' dedi.

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Avrupa Birliği (AB), bağımsızlık ilanını askıya alan Katalonya yönetimine İspanya Anayasası'na saygı göstermesi çağrısında bulundu.
 
 
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Katalonya krizini kısaca ele aldıklarını söyledi.
 
İspanya'daki durumu yakından takip ettiklerini dile getiren Dombrovskis, "Komisyon, İspanya'daki anayasal düzene tam saygı gösterilmesi çağrısını yineliyor." dedi.
 
İspanyol kurumları ve Başbakan Mariano Rajoy'a güvendiklerini belirten Dombrovskis, "Bölünme ve dağılmanın üstesinden gelmek, birliği ve İspanyol Anayasası'na saygıyı temin etmek için ortaya konulan çabaları destekliyoruz." diye konuştu.
 
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna girmişti. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını merkezi hükümetle diyalog sağlanabilmesi için dün askıya aldıklarını açıklamıştı.

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