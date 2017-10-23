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AB: Biz her zaman İspanyol Anayasası ve yasal düzenlemelerine saygı duyduk

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Schinas, 'Biz her zaman İspanyol Anayasası ve yasal düzenlemelerine saygı duyduğumuzu söyledik' dedi.

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Avrupa Birliği (AB), İspanya merkezi hükümetinin Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshetme kararını anayasaya uygun buldu.
 
AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında bir soru üzerine, İspanya'nın özerk yönetimlere müdahaleyi düzenleyen anayasanın 155. maddesini işleme koyma kararını değerlendirdi.
 
AB Komisyonu'nun pozisyonunun bilindiğini söyleyen Schinas, "Biz her zaman İspanyol Anayasası ve yasal düzenlemelerine saygı duyduğumuzu söyledik. Bu adım da tamamen anayasal çerçeveyle uyumlu görünüyor." dedi.
 
İspanyol hükümeti, 21 Ekim'de 155. madde çerçevesinde Katalonya özerk yönetimi hükümetini feshederek, 6 ay içerisinde erken yerel seçime gidilmesi kararı almış ve onaylanması için senatoya göndermişti.

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