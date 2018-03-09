AB, Koreler Arası Zirve'yi cesaret verici bulduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Kore yarımadasındaki olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirterek, Güney ve Kuzey Kore liderleri arasında düzenlenecek zirvenin cesaret verici olduğunu ifade etti.

Mogherini, yazılı açıklamasında, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma ve müzakere yürütmeye yönelik beyanatlarını takip ettiklerini, bunların gerçekleşmesi durumunda çözüm sağlanabileceğini kaydetti.

AB'nin Kore yarımadasının tam olarak ve geri döndürülemeyecek şekilde nükleer silahlardan arındırılmasına tam destek vermeye devam ettiğini aktaran Mogherini, " AB, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nisan ayında düzenleyeceği zirve toplantısını cesaret verici buluyor." açıklamasında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha'nın 19 Mart'ta düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını hatırlatan Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim tarafından mayısta bir zirve için davet edilmesinin de olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim'in, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

Kış Olimpiyatlarına katılan Kuzey Koreli sporcuların ve dostluk heyetinin katkı yaptığı barış ortamı, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in özel temsilcilerden oluşan bir heyetin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret etmesi ve burada Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptıkları görüşmenin ardından yeni bir aşamaya girmişti.

Güney Kore'den hafta başında yapılan açıklamada, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin nisan ayı sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği belirtilmiş, Seul ve Pyongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.