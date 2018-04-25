AB'den Libya'ya 5 milyon avro seçim desteği

AB Libya Delegasyonu'nun sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından yapılan açıklamaya göre, Tunus'ta AB Libya Delegasyonu Başkanı Bettina Muscheidt ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Libya Müdürü Sultan Hajiyev arasında Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'da seçim yapılmasına destek projesi kapsamında Libya'ya 5 milyon avro verilmesi için anlaşma imzalandı.

Anlaşmanın, Libya'da seçimler için yeterliliğin ve katılımın arttırılması amacı taşıdığı ifade edildi.

BM'nin sunduğu eylem planına göre Libya'da 2018 sona ermeden parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

- Libya'daki siyasi tıkanıklık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Eylül 2017'de üç aşamalı bir eylem planı önerisinde bulunmuştu. Selame, eylem planının birinci aşamasının Suheyrat Anlaşması'nda değişiklik yapılmasını, ikinci aşamasının önceki müzakerelere katılmayan siyasi grupları bir araya getiren ulusal konferans düzenlenmesini, üçüncü aşamasının ise anayasa için bir referandum yapılması ve parlamento ile cumhurbaşkanının da anayasaya uygun bir şekilde seçilmesini öngördüğünü ifade etmişti.