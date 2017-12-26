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AB'den Rusya'ya 'muhalif lider Navalnıy' eleştirisi

AB, Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, siyasi çoğulculuk ve demokratik seçim ihtimaline 'ciddi şüphe' düşürdüğünü açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanlığı seçimlerinde muhalif Aleksey Navalnıy'ın adaylığının reddedilmesinin, ülkedeki siyasi çoğulculuğa ve demokratik seçim ihtimaline "ciddi şüphe" düşürdüğünü bildirdi.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Navalnıy'ın gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimleri için adaylığının reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Navalnıy'ın Rusya'da adil bir biçimde yargılanmadan hüküm aldığı belirtilerek, "Rusya Merkezi Seçim Komisyonu'nun muhalif politikacı Aleksey Navalnıy'ın geçmiş mahkumiyeti sebebiyle 2018 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olamayacağını belirten kararı, Rusya'daki siyasi çoğulculuk ve demokratik seçimler yapılması ihtimalleri hakkında ciddi şüpheler uyandırdı." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da 18 Mart'ta yapılacak seçimlerde herkese eşit fırsat verilmesinin beklendiğini vurgulanan açıklamada, siyasi amaçlı suçlamaların seçimlere katılımı engellemek için kullanılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'da yapılacak seçimlere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin davet edilmesinin beklendiği belirtildi.

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