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AB'den Rusya'ya seçim eleştirisi: Kırım Yarımadası'nda yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımıyoruz

AB, Rusya'nın Kırım'ı ve Sevastopol'u yasa dışı ilhakını tanımadığını, bu nedenle bu bölgelerde yapılan seçimlerin sonuçlarını da tanımadığını belirtti.

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Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Kırım'ı ve Sevastopol'u yasa dışı ilhakını tanımadığını, bu nedenle bu bölgelerde yapılan seçimlerin sonuçlarını da tanımadığını belirtti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin Rusya'da 18 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerin "son derece kontrollü bir yasal ve siyasi ortamda ve eleştirel sesler üzerinde baskı kurularak" gerçekleştirildiğini bildirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın AGİT tarafından ortaya konulan ihlal ve eksikliklere yönelik önlem alması gerektiği belirtildi.

AB'nin, Rusya'nın Kırım'ı ve Sevastopol'u yasa dışı ilhakını tanımadığı hatırlatılan açıklamada, "Bu nedenle AB, Kırım Yarımadası'nda yapılan seçimlerin sonuçlarını tanımıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine tam desteğinin sürdüğü kaydedildi.

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