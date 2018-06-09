AB'den Türkiye'ye tehdit: Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durduran Türkiye kararından geri dönmeli
Avrupa Birliği (AB) Sözcüsü, Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durduğunu açıklayan Türkiye'nin kararından geri dönmesi gerektiğini söyledi. Açıklamasında kendince Türkiye’ye aba altından sopa gösteren sözcü, vize serbestisi anlaşması üzerinden Türkiye'yi tehdit etti.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesiyle birlikte bir seviye daha yükseldi. Yaşananların ardından, Avrupa'da yaşanan mülteci akınını çözen ve mültecilerin kayıt altına alınmasını sağlayan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından askıya alındı.
Darbecilere kol kanat geren Yunanistan'a sesini yükseltmeyen Avrupa Birliği, Türkiye'nin aldığı karar ile ilgili bir açıklama yaptı.
AB'DEN TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT
Brüksel'de Deutschland Radio'ya açıklama yapan AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin anlaşmaya uymasını istedi. Anlaşmanın, Ankara'nın istediği vize serbestisi için bir şart olduğunu belirten Sözcü, bu şartlarda vize serbestisinin gerçekleşmeyeceği tehdidinde bulundu.
(Haber7)
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