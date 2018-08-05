Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'li aktör Steven Seagal, Rus Dışişleri'ne atandı

Daha önce Rusya vatandaşlığı alan ABD’li aktör Steven Seagal’ın Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Moskova ile Washington arasındaki insani ilişkilerden sorumlu özel temsilcisi olarak görevlendirildiği duyuruldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Duyuruyu Facebook üzerinden yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal'ın yeni atamayla üstleneceği temel görevin, Rusya ve ABD'nin insani alandaki ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca Seagal'ın, parasal karşılığı öngörülmeyen ‘sosyo-politik bir unvana' sahip olacağı vurgulandı.

Metinde, "Uluslararası uygulamalarda bu görev, Birleşmiş Milletler (BM) iyi niyet elçilerinin görevleriyle benzerlik gösteriyor" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre Steven Seagal, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndansa konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. 

(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro´nun konuşması sırasında patlama oldu

Hakkari'deki tarihi medrese halkın kullanımına açılacak

Hakkari'deki tarihi medrese halkın kullanımına açılacak

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA