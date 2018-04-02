ABD'li askerler Münbiç'te proje terör örgütü PKK/YPG ileTürk askerini izledi

Amerika'nın desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri Zeytin Dalı Harekatı ile bölgeden temizleyen TSK'nın bir sonraki hedefi Münbiç.

ABD'Lİ ASKERLERLE TERÖRİSTLER OMUZ OMUZA

Terör örgütü DEAŞ'ı bölgeden temizlemek bahanesiyle, diğer bir proje terör örgütü YPG/PKK'ya binlerce tırlık silah ve mühimmat yardımı yapan ABD, Münbiç'teki birliklerini sağlamlaştırmaya çalışıyor.

Bölgeden gelen bir fotoğrafta ABD askerleri ile YPG'li teröristlerin dürbünle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olduğu bölgeyi gözetlediği görülüyor.

Kaynak: ENSONHABER