ABD'li bürokrat: Türkiye, Batı dünyası için önemli bir ülke

Wess Mitchell, ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerin istikrara kavuşması yönünde çalıştığını belirtti. Rum medyasına göre, düşünce kuruluşu The Heritage Foundation'da konuşan Mitchell, "Bu ilişkideki büyük bir bozulma, ABD'nin milli güvenliğinde birçok neslin yıkımına neden olur. Uzun vadede Türkiye, bölgede İran'ı ağırlığı ile dengeleyecek tek ülkedir" dedi.

"Türkiye, güvenliğiyle ilgili çoğuna bizim de katıldığımız ve göğüslemesine yardımcı olmamız gereken meşru kaygıları olan bir NATO müttefikidir" diyen Wess Mitchell, "Türkiye; Avrupa enerji güvenliğinin desteklenmesi ve mülteciler konusunda kritik role sahiptir, terörle mücadele ortağıdır" ifadelerini kullandı.