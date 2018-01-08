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ABD'li general: Rusya F-22’ler hakkında 'bir depo dolusu’ bilgi elde etti

ABD Hava Kuvvetleri’nden Korgeneral VeraLinn Jamieson, Ortadoğu’daki çatışmaların Rusya’ya Amerikan uçaklarının ve özellikle F-22 Raptor avcı uçaklarının sahip olduğu imkânları değerlendirmek için benzersiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

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Business Insider’in aktardığına göre Jamieson, “Irak ve özellikle Suriye semaları, Ruslar için bizim eylemlerimiz hakkında bilgi sağlayan gerçek bir hazine oldu” ifadelerini kullandı.
Korgeneral Jamieson, Rusya’nın ABD Hava Kuvvetleri’nin eylemleri hakkında elde etmiş olabileceği bilgilerin ‘değer biçilemez’ olduğuna dikkat çekti.
 
Diğer yandan savunma ile ilgili bir düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute (Kraliyet Ulusal Hizmetler Enstitüsü) uzmanlarından Justin Bronk, Business Insider’a verdiği demeçte, “Rus tarafı, sadece ABD öncülüğündeki koalisyonun taktiklerini ve tekniğini gözlemleyerek birçok bilgi edinebilir” diye konuştu.
 
Sputnik'in haberine göre, Bronk, F-22 Raptor gibi uçakları radarlar vasıtasıyla takip etmenin, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne muazzam yarar sağlayabileceğini, böylelikle F-22 gibi ‘hayalet’ uçakların az görünür olma özelliğinin sağladığı avantajın ciddi bir şekilde zarar görebileceğini de sözlerine ekledi.

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