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ABD'li generalden F-35 itirafı

ABD Hava Kuvvetleri, Lockheed Martin'i F-35 operasyon ve idame maliyetlerini düşürmeye zorluyor.

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ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Goldfein, Washington'daki bir toplantı sırasında gazetecilere verdiği demeçte, Lockheed Martin'in, F-35'lerin operasyon ve destek maliyetlerini, F-16 veya F-18 gibi dördüncü nesil savaş uçakları maliyetleriyle karşılaştırılabilir seviyeye indirmesi gerektiğini söyledi.

Goldfein, aksi takdirde tedarik edilecek uçak sayısında azaltmaya gideleceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, Hava Kuvvetleri'nin bin 763 adet F-35'i kapsayan tedarik planında henüz bir değişiklik olmadığını da vurguladı.

(Haber 7)

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